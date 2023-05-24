В Калининграде 13-летняя девочка выпала из окна 7 этажа

В Калининграде 13-летняя девочка выжила после падения из окна седьмого этажа, за ее жизнь борются врачи. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на очевидца.

ЧП случилось в воскресенье, 21 мая около 23:00 в Центральном районе услышала под окнами шум: там толпились люди, другие бежали вниз по лестнице.

По словам очевидцев, школьница выпала из окна, внизу собрались люди, включая отца девочки, который пытался завернуть дочь в одеяло и обнимал.

Со слов свидетельницы, отец девочки был в панике, мама стояла рядом.

Ребенка экстренно госпитализировали.

Девочка находится в Детской областной больнице. Состояние ее оценивают как тяжелое.

Региональный СКР начал проверку.