Калининградские теннисисты выиграли четыре медали домашнего первенства Северо-Запада

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Домашнее первенство Северо-Запада провели на грунтовых кортах у стадиона «Балтика», собрав 40 лучших спортсменов.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, отличились на соревнованиях и калининградцы. Чемпионом среди юниоров стал Ярослав Захаров, а среди девушек третье место заняла Анастасия Черных. Вдвоем они первенствовали среди смешанных пар, а третьим в «миксте» стал тандем Арины Тимофеевой и Никиты Хайдурова.

Отмечается, что юниорские соревнования на кортах «Балтики» стали прологом всероссийского мемориала известного калининградского теннисиста Александра Волкова.