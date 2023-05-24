В Калининграде за пять дней демонтировали 79 незаконных рекламных конструкций

. Фото: мэрия Калининграда

Власти Калининграда продолжают борьбу с незаконной наружной рекламой на улицах города. Так, по данным мэрии, в период с 15 по 19 мая было убрано 79 рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешения. Отмечается, что они были добровольно демонтированы собственниками.

Среди них объемные буквы по ул. Галицкого д.1-33, баннерное панно по ул. Дачной д.6, кронштейн по ул. Дачной д.6, рекламная вывеска на ул. Звездная д.1-13, рекламная вывеска на Московском проспекте д. 175б, крышная установка по ул. Железнодорожная д. 7 А и др.

При этом за эти же пять дней мэрия выдала разрешения на размещение 16 рекламных конструкций.