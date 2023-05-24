В Калининградской области начали выращивать новый сорт картофеля для фри

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области приступили к посадке нового сорта картофеля для фри. Для этого ввезли 2250 тонн семенного картофеля специализированных сортов, задействовано 10 единиц техники. Посадкой занимается группа компаний «Атлантис», сообщает пресс-служба регионального правительства.

К посадке подготовлено 1744 га, уже засажено 18% от плана в поселках Шишково, Кузьмино и Шувалово. Собрать рассчитывают не меньше 36 тысяч тонн.

Картофель сорта «Инноватор» будет направлен только на обеспечение мощностей собственного перерабатывающего завода ГК «Атлантис», строительство которого начато в Черняховске. На производстве планируется перерабатывать 200 тысяч тонн картофеля для нужд федеральных сетей быстрого питания: выпускать картофель фри, картофель дольками и картофельные оладьи.

При этом министр сельского хозяйства области Наталья Шевцова, отметила, что часть завезенного группой компаний «Атлантис» семенного картофеля относится к категории супер-суперэлиты, которая будет производиться для семенного фонда Калининградской области.

Группа компаний «Атлантис» – резидент особой экономической зоны, является вертикально интегрированной компанией и представляет собой большой производственный комплекс из нескольких действующих заводов. За 7 лет было открыто 5 заводов.