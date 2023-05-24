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НовостиПроисшествия24 мая 2023 8:04

Калининградец попросил у покупателя в магазине телефон для звонка и украл его

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Инцидент случился в магазине «Пивной двор» на ул. Согласия. Там калининградец под предлогом срочного телефонного звонка завладел чужим мобильным телефоном.

Злоумышленника записали камеры наблюдения. Теперь его ищет полиция.

Приметы: на вид 25 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, славянской внешности.

Был одет: балахон черного цвета с надписью, штаны защитного цвета, белые кроссовки, черная кепка.

Если вы располагаете информацией о личности и местонахождении подозреваемого, просьба незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-502, 552-777, 8-911-481-75-23.