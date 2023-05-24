Власти Зеленоградска показали проект благоустройства территории у променада и парка

. Фото: Администрация Зеленоградска

Власти Зеленоградска планируют привести в порядок Санаторский парк и расширить пешеходную зону.

Проект под названием «Янтарный талисман» был представлен на всероссийском конкурсе и набрал наибольшее количество баллов при рассмотрении на региональной межведомственной комиссии заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году.

Как рассказали в местной администрации, проект предусматривает благоустройство и частичную реконструкцию Аллеи дружбы, променада с пирсом и Санаторского парка.

Бюджет благоустройства составляет 828,2 млн руб. Из них - 148,2 млн руб. - местный бюджет, 100 млн руб. – областной бюджет, 80 млн руб. – федеральный бюджет.

К реализации планируется привлечь средства инвесторов и внебюджетные средства в размере 500 млн руб.