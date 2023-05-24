Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 24 мая

В Калининграде в среду, 24 мая, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение будет отключено до 13.00 по адресам:

пер. Полевой 19, 23-43, 38-42

ул. Аэропортная 1-9, 2, 4, 10, 12

ул. Костромская 10

ул. Орудийная 1а-3а, 6-30 (д/сад №11), 32-36в

ул. Автомобильная 21

ул. Ген. Толстикова 19-33, 39-43, 47

ул. Л. Иванихиной 2б

ул. Киевская 17б, 19а-б, 22а

пер. 2-й Трамвайный 3, 5, 4.

Также, по данным городской администрации, света не будет с 13.30 до 18.00 на:

наб. Адм. Трибуца 51-63 (детск. поликлиника №1), 65, 67

пр-кт Московский 98 (школа № 36).

пер. Судостроительный 1-5

пер. Товарный 1-3

ул. 2-я Судостроительная 1а

ул. Судостроительная 3-5, 35-49, 53, 75-81, 36-92

ул. Товарная 18-38.

С 13.30 до 20.00:

ул. Каштановая аллея 147 (школа №50), 151-155

ул. Марш. Борзова 93а-95 (д/сад №122), 97-99,103-105а.

До 18.00:

ул. Комсомольская 107-111, 108-112

ул. Марш. Борзова 12-26.

ул. Минина и Пожарского 3-3а, 2- 6

пр-кт Победы 8.

Кроме того, холодное водоснабжение в связи с ремонтными работами будет отключено до 15.00 по адресу: ул. У. Громовой 105б и ул. Горького 180.

Напомним, в связи с работами по очистке резервуаров чистой воды на ЦВС пониженное давление до 4-го этажа с 23 мая по 27 мая будет на 199 улицах.

В связи с ремонтными работами горячего водоснабжение до 17.00 будет отключено по следующим адресам:

ул. Портовая 6

пр-кт Мира15, 19

ул. Горная 3, 2, 2а

ул. Гостиная 9 (д/сад №71), 2-14

ул. Д. Донского 19, 12

ул. Свободная 4-20, 28-34 (д/сад №1)

ул. Серж. Колоскова3-9а, 13-17,2а-6а, 10 (школа № 47), 12.

В связи с профилактическим ремонтом котельных горячего водоснабжения до 30 мая не будет по следующим адресам: ул. Подп. Емельянова 24, 248-298, 312 (д/с №49).

Сегодня и до 31 мая: ул. Дзержинского 205а, ул. И. Земнухова 8-10, ул. Заводская 16 (д/с №4)

ул. А. Суворова 137-139 (СОШ №28).