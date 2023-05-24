В Калининграде дома на 40 улицах остались без горячей воды на две недели

В Калининграде с 24 мая по 6 июня в связи с профилактическими работами на четырех десятках улиц отключат горячую воду. В основном в зону отключения попали дома в Центральном районе города.

Так, по данным городской администрации, горячего водоснабжения не будет по следующим адресам:

пер. Чернышевского, 3

пр-т Мира, 41-43, 93, 26-28, 50-84, 122

пр-т Советский, 126, 128

ул. Авторемонтная, 2-16

ул. Банковская, 25-39, 6-20

ул. В. Котика, 2-10

ул. Вернадского, 7-13

ул. Ген. Захарова, 19-33, 20-26, 44-46

ул. Дунайская, 1-7, 6-16

ул. Зоологическая, 1-15, 27а-35

ул. К. Маркса, 17, 65 (школа № 4)

ул. Каменная, 9, 14-26

ул. Каштановая аллея, 131-135а,б.в, 141 (школа-интернат «ШИЛИ»), 145 (перинатальный центр) 147 (школа № 50) 151-155, 169-173, 56-58, 156 (тубдиспансер), 166-174 (д/сад № 20), 176-178

ул. Коммунальная, 41

ул. Комсомольская, 7 (д/сад № 7), 25, 29 (д/сад № 10), 33-35, 91а, 101-105, 4 (лицей № 18), 8-10, 16 (д/сад № 18), 22-24а, 32, 36

ул. Косм. Леонова, 1-19а,б, 21-25, 2, 4 (д/сад № 30), 6, 16, 20

ул. Косм. Пацаева, 15-21

ул. Красная, 11-13, 37-39а, 109, 119-125, 141-143, 26-40а, 136

ул. Лейт. Яналова, 56

ул. Ломоносова, 2, 4

ул. Марш. Борзова, 43-53, 95-105а, 58б-г, 66-104

ул. Маяковского, 1,13-19

ул. Мл. Лейт. Родителева, 17-21

ул. Молдавская, 1-7

ул. Осенняя, 11

ул. Осипенко, 6-20

ул. Офицерская, 5, 7

ул. Полк. Сафронова, 3, 2а-6

ул. Пугачева, 13

ул. Ростовская, 43, 22-30

ул. С. Разина, 39-47

ул. Светлая, 2-6

ул. Чайковского, 41, 43, 49-51 (роддом), 56

ул. Чекистов, 81-83, 109, 141, 42-120

ул. Чернышевского, 38-44, 56а

ул. Чкалова, 66-68

ул. Шиллера, 7, 9а, 25а-31, 2, 4 (д/сад № 44), 4а-б, 24-28

М. Борисово, 11, 10

ул. Подп. Емельянова, 47-53, 207, 209.