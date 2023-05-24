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НовостиОбщество24 мая 2023 8:51

Андрей Ермак рассказал о росте количества туристических объектов на востоке Калининградской области

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак сообщил о росте количества туристических объектов на востоке Калининградской области. Чиновник упомянул объекты, которые были созданы при поддержке региональных и федеральных грантов.

Значительную финансовую поддержку ранее получил 51 проект. Практически все из них завершены и готовы к приему туристов, сообщает пресс-служба областного правительства.

- В прошлом году мы выдали 204 миллиона рублей в рамках федерального гранта, плюс была еще региональная составляющая, также сами инвесторы вложили достаточно серьезную сумму денег. Из них 44% грантовой поддержки ушли как раз на восток области. Такого раньше никогда не было. Это говорит о том, что направление - открытая ниша для турбизнеса, - прокомментировал министр состояние туристической отрасли на востоке региона.

Андрей Ермак посетил вейк-парк в поселке Аистово Гурьевского округа.

Еще один проект реализован в поселке Лунино Гвардейского округа. Там предприниматель из Мурманска занимается развитием комплекса гостевых домов на берегу Преголи.