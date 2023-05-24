В Калининградском зоопарке верблюду сделали новую прическу

В Калининградском зоопарке ощипали верблюда, убрав полинявшую шерсть с боков. Сделали это, безусловно, специалисты.

Как пояснили в пресс-службе зоопарка, весной у многих животных происходит линька - сходит зимняя, густая и теплая шерсть, и формируется легкий летний наряд.

«В зоопарках иногда помогают процессу. Во-первых, слезающая шерсть выглядит крайне неопрятно, а во-вторых, доставляет определенный дискомфорт линяющему животному», - рассказали в зоопарке.

Интересно, что для того, чтобы верблюд дал с собой поработать «парикмахерам», его отвлекали, подкармливая сухариками.