Калининградка получила ожог лица, когда пришла в косметологию удалять татуаж бровей

Калининградка пришла в частную клинику на процедуру лазерного удаления татуажа бровей. После проделанной процедуры она почувствовала себя настолько плохо, что решила обратиться в суд.

Как сообщает пресс-служба областного суда, после обращения в больницу девушке был диагностирован термический ожог лазером.

У пациентки остались болезненные ощущения, появился отек, а общее состояние и внешний вид был такой, что она не могла выйти на работу.

Клиентка намерена отсудить компенсацию морального вреда, вернуть деньги, получить неустойку и т. п.

Назначено судебное заседание.