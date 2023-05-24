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НовостиОбщество24 мая 2023 9:27

Калининградка получила ожог лица, когда пришла в косметологию удалять татуаж бровей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Калининградка пришла в частную клинику на процедуру лазерного удаления татуажа бровей. После проделанной процедуры она почувствовала себя настолько плохо, что решила обратиться в суд.

Как сообщает пресс-служба областного суда, после обращения в больницу девушке был диагностирован термический ожог лазером.

У пациентки остались болезненные ощущения, появился отек, а общее состояние и внешний вид был такой, что она не могла выйти на работу.

Клиентка намерена отсудить компенсацию морального вреда, вернуть деньги, получить неустойку и т. п.

Назначено судебное заседание.