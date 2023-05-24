В Гвардейске восстановят исторический пешеходный квартал

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Власти Гвардейска представили проект восстановления исторического пешеходного квартала. Речь идет об участке в границах Банковского и Рабочего переулков в Гвардейске.

Такова заявка на участие в конкурсе Минстроя России в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Гвардейского района Максим Коломиец.

Реконструкция пройдет в 2024 году.

«Запланировали благоустройство общественных пространств, капремонт коммуникаций, обустройство уличного освещения, ремонт фасадов домов», - сообщил он, отметив, что ранее проект получил одобрение губернатора Антона Алиханова и правительственной комиссии.

Красота обойдется в 146,5 млн рублей, 50 миллионов из которых выделит регион, 11 миллионов – средства местного бюджета, 80 миллионов – деньги федерального центра. Также около 5 миллионов планируется привлечь из внебюджетных источников.