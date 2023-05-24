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НовостиОбщество24 мая 2023 9:57

Парк Гагарина лидирует в голосовании на выбор объекта для благоустройства

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

Парк Гагарина, расположенный в бывшем Балтрайоне, лидирует в голосовании за объекты, которые будут благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды». За парк отдали голоса почти 5 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции ландшафтных парков Калининграда.

Второе место занимает сквер на Крымской - Зорге - Краснопрудной. За него проголосовали почти 4 тысячи человек.

«Если парк победит, то в 2024 году его начнут благоустраивать так же, как это сейчас делают в Макс-Ашманн-парке, который победил в конкурсе в 2022 году», - пояснили в дирекции.

Голосование продлится до 31 мая.