В Калининградской области в этом году планируют собрать 11 тонн спаржи

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области начался сезон сбора урожая спаржи. Всего в планах ее собрать около 11 тонн.

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, в Калининградской области выращиванием этого растения занимаются две компании: ООО «Восемь Садов» и ИП «Турукалова Т.А.». Оба хозяйства находятся в Багратионовском районе.

Общая площадь посадок спаржи составляет 10,6 га.

В регионе производят три вида спаржи, различающиеся по цвету и времени созревания: гайнлим, баклим и ксенолим.

Фермеры поставляют спаржу в крупные торговые сети и рестораны Калининградской области.