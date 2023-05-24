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НовостиОбщество24 мая 2023 10:23

Калининградцы рассказали, как и куда устраивались на работу с помощью родственников

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде 8 из 10 работодателей (82%) берут на работу родственников своих сотрудников и не видят в этом ничего криминального. Чем крупнее компания, тем спокойнее в ней относятся к семейным отношениям между коллегами. Таковы результаты исследования сервиса SuperJob.

Отмечается, что устроиться на работу, пользуясь родственными связями, проще всего в производственной и финансовой сферах (в этих отраслях родственников сотрудников принимают 91% и 83% компаний соответственно).

Членов семьи сотрудников охотнее берут на работу крупные компании, чем малый бизнес.