Калининградцы рассказали, как и куда устраивались на работу с помощью родственников

В Калининграде 8 из 10 работодателей (82%) берут на работу родственников своих сотрудников и не видят в этом ничего криминального. Чем крупнее компания, тем спокойнее в ней относятся к семейным отношениям между коллегами. Таковы результаты исследования сервиса SuperJob.

Отмечается, что устроиться на работу, пользуясь родственными связями, проще всего в производственной и финансовой сферах (в этих отраслях родственников сотрудников принимают 91% и 83% компаний соответственно).

Членов семьи сотрудников охотнее берут на работу крупные компании, чем малый бизнес.