Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды24 мая 2023 10:29

В Калининграде покажут фотографии из семейных альбомов жителей Кенигсберга начала XX века

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Калининградский областной музей изобразительных искусств

В Калининграде открылась выставка архивных фотографий Кенигсберга начала XX века. Экспозицию представили в Музее изобразительных искусств.

Как сообщает пресс-служба учреждения, в ней представлено собрание фотографий старого Кенигсберга преимущественно с 1900 по 1910 г. из нескольких частных фотоальбомов людей, связанных с городом.

«Немецкие местные и приезжие фотографы, незнакомые между собой, однажды в солнечный майский день 1906 года прогуливались по величественному городу и фиксировали одну и ту же аллею цветущих каштанов у Парадной площади, улавливая на фотопластинках свое чувственное восприятие времени», - рассказали в музее.

Мотив каштановой аллеи красной нитью проходит через всю историю, запечатленную в фотоальбоме.

Фотоснимки для выставки автор Макс Попов искал на аукционах, на полках букинистических магазинов, на блошиных рынках.

Выставка продолжит работу до 23 июля.