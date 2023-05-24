Орангутан Оле в зоопарке Калининграда научился выбрасывать на улицу одеяла

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В Калининградском зоопарке молодой орангутан Оле облюбовал новое развлечение – выбрасывать за пределы уличного вольера пледы и одеяла. Они могут упасть на очарованных шалостями малыша посетителей. Об этом предупреждает пресс-служба зоопарка.

«Представление «Летающие пледы»! Автор и исполнитель — заслуженный артист Калининградского зоопарка Оле!», - говорят в зоопарке.

Отмечается, что тяжелые предметы из вольера орангутанов изъяли от греха подальше. Так что кроме одеяла через решетку он запустить на улицу не сможет ничего.

Оле 4 года. Он родился у Ноны и Бенджамина (в ноябре 2018 года в Калининградском зоопарке впервые за 23 года родился орангутан). Малыша назвали Оле, что в переводе с норвежского означает «Прародитель».