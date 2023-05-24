Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 мая 2023 11:08

В Калининградскую область не пустили 572 тонны муки, орехов и цветов

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Россельхознадзор не допустил ввоз в Калининградскую область 572 тонн и 74 257 шт. подкарантинной продукции с нарушениями.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора речь идет о плодоовощной и цветочной продукции, муке, орехах, семенном и посадочном материале и т.п.

Причиной возвратов стали нарушения требований Евразийского экономического союза и РФ при ввозе.

«В отношении зараженной продукции проведены обеззараживание, уничтожение, либо промышленная переработка», - рассказали в Управлении, отметив, что, например, партия семенной кукурузы, зараженная семенами карантинных сорняков, была возвращена экспортеру.