Следственный комитет объявил в розыск мужчину, которого видели у храма на Киевской

. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

В Калининграде следственный комитет разыскивает 65-летнего Тимофея Шнитко. Сообщается, что он зарегистрирован в квартире на ул. Беговой, но с 2022 года о месте его нахождения нет сведений. В последний раз его видели в 2022 у храма Рождества Богородицы на улице Киевской в Калининграде.

Приметы: на вид 66-70 лет, рот около 160-165 см., худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

Злоупотребляет спиртным.

Ходит сгорбившись, может страдать потерей памяти.

Если вы что-то знаете о местонахождении мужчины, сообщите по телефонам: 8 911 868 25 02, 8 401 2 55 87 65 или 02. Звонки принимаются круглосуточно.