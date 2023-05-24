В Калининграде задержали татуировщика из Москвы, обманувшего пенсионерок на 800 тысяч рублей

Сотрудники регионального УМВД задержали татуировщика из Москвы, который забрал у пенсионерок в Калининграде более 800 тысяч рублей. Мужчина трудился курьером телефонных мошенников, а задания получал от кураторов.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, работающий тату мастером мужчина специально прилетел в Калининград на день, чтобы забрать деньги у местных жительниц и передать их подельникам.

Жертвами телефонных мошенников, действующих по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», стали две пожилые женщины из Калининградской области. Одна пенсионерка передала аферистам 757 тысяч рублей, другая лишилась 85 тысяч рублей.

Одна сердобольная женщина собрала вещи для «родственника». Курьер их взял и выбросил, а вот полученные от пенсионерок деньги перевел на счета мошенников, оставив 10% себе в качестве вознаграждения.

Отмечается, что мужчина, выполнив задание, успел уехать обратно в Москву. Однако, наши оперативники нашли его и вернули в Калининград для проведения следственных действий.