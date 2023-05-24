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НовостиПроисшествия24 мая 2023 11:42

Калининградец отсудил миллион рублей у водителя «БМВ Х5», который насмерть сбил его сына

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Калининградец сумел через суд получить компенсацию морального вреда после ДТП, в котором погиб его сын. За рулем находился водитель без прав. Как сообщает пресс-служба областного суда, мужчина получил 1 млн. рублей.

ДТП случилось в июне 2022 года на трассе «Калининград-Полесск». За рулем автомобиля «БМВ Х5» сидел сын собственника авто. Он сбил пешехода, который шел по проезжей части. Мужчина был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

В суде рассказали, что водитель исковые требования признал лишь частично, и просил суд учесть его материальное положение.