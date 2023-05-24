«Ночь музеев» собрала активных интернет-пользователей – исследование Tele2

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Tele2, российский оператор мобильной связи, оценил активность клиентов на Всероссийской акции «Ночь музеев» в Москве и Санкт-Петербурге 20 мая. В этот день абоненты скачали на 27% больше интернет-трафика, чем годом ранее. В Музее космонавтики и Новой Третьяковке оператор отмечает наибольшие приросты – 61% и 58% год к году.

Всероссийская акция «Ночь музеев» прошла 20 мая, в этом году тема главной культурной ночи страны была «История и истории». Tele2 проанализировала, как изменилось потребление мобильного интернета в крупных музеях Москвы и Санкт-Петербурга.

Оценивая количество скачанного трафика, оператор предположил, что абоненты посвятили субботу посещению музеев. Так, в ГМИИ им. А.С. Пушкина, Новой Третьяковке, Третьяковской галерее, Музее космонавтики, Дарвиновском музее, Музее русского импрессионизма, Русском музее и Музее современного искусства Эрарта клиенты качали трафик на 19% активнее, чем в субботу месяцем ранее – 22 апреля. Tele2 отметила, что больше всего дата-активность выросла в ГМИИ им. А.С. Пушкина – на 53%, в Русском музее – на 48% и в Музее космонавтики – на 30%.

Кроме того, оператор сравнил количество скачанного трафика в выбранных музеях в этом году с прошлым. По данным Tele2, москвичи и петербуржцы пользовались интернетом на 27% активнее, чем 21 мая 2022 года в «Ночь музеев». У лидера по положительной динамике потребления интернета – Музея космонавтики – 20 мая трафик вырос на 61% в сравнении с прошлым годом. В Новой Третьяковке клиенты Tele2 скачали на 58% больше гигабайтов, в Музее русского импрессионизма – на 51%, в Русском музее – на 38%.

Интернет-активность абонентов оказалась выше и в сравнении с неделей выходных в новогодние праздники. Например, в «Ночь музеев» клиенты Tele2 скачали на 15% больше дата-трафика, чем 4 января, и на 12% больше, чем 5 января. Оператор отметил, что 20 мая потребление мобильного интернета снизилось только в Дарвиновском музее – в прошедшую субботу здесь было скачано на 7% меньше, чем 4 января, и на 12% меньше, чем 5 января.