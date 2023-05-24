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НовостиЗвезды24 мая 2023 13:32

Участниками акции «Музейная ночь» в Калининградской области стали 14 тысяч человек

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр Подгорчук

«Музейную ночь» 19 и 20 мая посетили почти 14 тысяч человек. Цифру приводит региональное министерство по культуре и туризму.

При этом музеи, объединенные музейным кольцом в рамках единого билета, приняли 7274 человека.

Организаторы отметили рекордное количество гостей на стадионе «Калининград», где выступала группа «Темноямск» и был открыт Музей спорта – на площадке побывало 3640 человек.

Дополнительные площадки вне единого билета посетили 1220 человек, а областные музеи на второй день акции – 1503 человека.

Организаторы отметили, что количество гостей-участников акции в этом году увеличилось почти на треть. В прошлом году «Музейную ночь» посетили чуть больше 10 тысяч человек.