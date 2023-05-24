Власти призвали калининградские IT-компании подтвердить аккредитацию

Российским ИТ-компаниям необходимо до 1 июня подтвердить аккредитацию, чтобы остаться в реестре организаций, работающих в области информационных технологий. Об этом сообщает региональное министерство цифровых технологий и связи.

Сделать это можно на «Госуслугах». В специальной форме на портале необходимо указать информацию о доле доходов от деятельности в области ИТ, ссылку на официальный сайт организации. Правообладатели программного обеспечения должны указать наименование и номер продукта в реестре и доход от его реализации. Компании, которые не успеют подать заявление до 1 июня, лишатся аккредитации.

Также компаниям, претендующим на сохранение места в реестре Минцифры, необходимо проверить актуальность согласия на раскрытие налоговой тайны, а если его нет, то подать.

Кроме этого, важно проверить, чтобы уровень средней зарплаты в компании был выше, чем по стране или региону, в котором она зарегистрирована.

«Аккредитация Минцифры позволяет российским IT-компаниям претендовать на получение мер государственной поддержки. Это льготы по налогам и страховым взносам, льготная ипотека и отсрочка от армии для сотрудников, освобождение от проверок. Это действительно существенная поддержка отрасли, поэтому я призываю калининградские IT-компании подтвердить свои аккредитации и остаться в соответствующем реестре», - отметил вице-премьер – министр цифровых технологий и связи Калининградской области Леван Дараселия.