Составили 22 протокола: Власти отчитались о борьбе с незаконными уличными торговцами

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде власти продолжают бороться с несанкционированной уличной торговлей. Так, за прошедшую неделю провели рейды и составили 22 протокола об административных правонарушениях.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, проверки коснулись несанкционированных торговцев бытовой химией, книгами и детскими игрушками, клубникой, солнцезащитными очками, искусственными цветами.

Рейды провели на площади Победы, 4-10, пр-те Мира, 26, 111а, ул. Гайдара, 120, ул. Интернациональной, 27, Ленинском пр-те, в сквере у «Матери-России», на ул. 9 Апреля, 14, 22, ул. Черняховского, 15, 30, пр-те Победы, 1, ул. К. Маркса, 18.

«Документы направлены в адрес мировых судей для принятия мер административного воздействия», - заключили в городской администрации.