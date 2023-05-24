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НовостиОбщество24 мая 2023 14:11

В Макс-Ашманн-парке установят фонтан и спортивные площадки

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Один из этапов благоустройства Макс-Ашманн-парка включает установку фонтана, детских и спортивных площадок. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

С 5 мая в парке прокладывают инженерные сети, рабочие копают траншеи. Завершить эти работы обещают до 18 июля.

Параллельно в парке будут благоустраивать прогулочные зоны – рабочие займутся отсыпкой гравием главных троп, укладкой покрытия у прудов, освещением и камерами наблюдения, ремонтом мостов, обустройством входных групп.

Подписать акты выполненных работ власти рассчитывают до 22 октября.