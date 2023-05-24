В Калининграде начали строительство судна-спасателя ледового класса

. Фото: Правительство Калининградской области

К строительству еще одного судна-спасателя ледового класса «Анадырь» приступил калининградский завод «Янтарь», сообщает пресс-служба областного правительства.

Как рассказал на церемонии 24 мая губернатор Антон Алиханов, «Анадырь», как и его предшественник из этой серии - заложенное на ПСЗ «Янтарь» год назад судно «Певек», будет работать на Северном морском пути.

На заводе «Янтарь» рассчитывают, что строительство судов этой категории станет серийным.

Основное функциональное назначение судна «Анадырь» – патрулирование и аварийно-спасательное дежурство.

Его параметры предусматривают возможность участия в ледокольных операциях, тушении пожаров на плавучих объектах, обследовании морского дна и поврежденных объектов на глубинах до тысячи метров.