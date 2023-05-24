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НовостиОбщество24 мая 2023 14:36

Жительницу Балтийска приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

За неуплату алиментов осуждена 39-летняя жительница Балтийска. Как сообщает пресс-служба областного суда, речь идет о выплате двоим детям, которые женщина не осуществляла с декабря 2015 года и до их совершеннолетия.

«Будучи трудоспособной и имея возможность трудиться, женщина не предприняла мер к самостоятельному поиску работы и официальному трудоустройству», - отметили в суде.

У дамы образовался долг по алиментам в размере более 55 711 рублей.

Нарушительнице, которая свою вину признала, назначено наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.