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НовостиОбщество24 мая 2023 14:40

Антон Алиханов рассказал о возможности польским дальнобойщикам ездить по Калининградской области

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

Польским дальнобойщикам не будут запрещать ездить по территории Калининградской области. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в своем телеграм-канале.

«С учетом нашей географии на регион не будет распространен запрет работы польских транспортных компаний. С коллегами из МИД России и Минтрансом России отработали данный вопрос», - написал глава региона.

Он отметил, что польские перевозчики составляют 15-18% от иностранных перевозчиков, которые доставляют грузы в Калининградскую область.

Напомним, депутаты Госдумы обратились к правительству РФ, предлагая запретить транзит фур из Польши через территорию РФ.