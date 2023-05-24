В Калининграде задержали мужчин при попытке украсть металлические ворота

Бдительный калининградец позвонил в полицию и рассказал о том, что неизвестные воруют металлические ворота с территории муниципального объекта на улице Молодой Гвардии.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, на месте с поличным была задержана группа лиц, возглавляемая 48-летним ранее судимым калининградцем.

«Злоумышленник ввел в заблуждение знакомых и попросил их помочь снять с петель ворота. Граждан задержали в тот момент, когда они грузили их в микроавтобус. Мужчина признался, что собирался сдать похищенное имущество на металл», - рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело.