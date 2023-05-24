Калининградский «Водоканал» получил новые автомобили

. Фото: Правительство Калининградской области

Автопарк областного «Водоканала» пополнили девятью новыми автомобилями. Как сообщает пресс-служба областного правительства, это машины для работников лаборатории, технической инспекции, сотрудников обеспечения безопасности водных объектов и для подразделений предприятия, в том числе абонентного отдела.

Автомобили будут направлены в Калининград и Черняховск.

По словам министра строительства и ЖКХ, до конца года власти купят еще 37 единиц техники, включая специализированную: трактор, экскаватор, самосвал, вакуумную машину для обеспечения нужд городов области.

Сейчас «Водоканал», перестав быть городским предприятием, оказывает услуги на территории восьми муниципалитетов: в Калининграде, Ладушкинском, Мамоновском, Пионерском, Светлогорском, Полесском, Янтарном и Черняховском округах.