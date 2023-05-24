Калининградец незаконно выловил щук в торфяных озерах Полесского района

. Фото: Росрыболовство

Калининградец попался на браконьерстве – в торфяных озерах в районе поселка Тарасовка, Полесского района он ловил щуку. Это место считает запретным в период двухмесячника по охране весенне-нерестующих видов рыб.

Как сообщает пресс-служа Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства, браконьерский улов составил 6 экземпляров щуки, в частности 4 экземпляра имели длину до 45 см, что ниже допустимого размера.

Ущерб составил 11 тысяч рублей. Мужчина заплатит штраф.

Всего же за последние семь дней инспекторы Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства провели 49 рейдов: вскрыто 84 административных правонарушения.

Общая сумма наложенных административных штрафов составила более 166 тысяч рублей. Изъято 18 кг рыбы.

На территории Калининградской области с 20 апреля по 20 июня проводится двухмесячник по охране весенне-нерестующих видов рыб.