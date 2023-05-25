Установили буйки и деревянные настилы: В Пионерском готовятся к купальному сезону

. Фото: Администрация Пионерского городского округа

Пляж Пионерского готовят к началу купального сезона. Обследовано дно, для удобства отдыхающих уложили деревянные настилы, смонтированы душевые стойки и лежаки.

Также, как сообщает администрация Пионерского округа, в море установлены буйки, за которые нельзя заплывать.

Кроме того, этим летом будут работать две площадки с волейбольными сетками в районе порта.

С 1 июня там же начнет работу доступный пляж для людей с ограничениями по здоровью.

«В ближайшее время установим ногомойки и опробуем оборудование для просеивания песка», - сообщили в администрации.