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НовостиОбщество25 мая 2023 7:40

Установили буйки и деревянные настилы: В Пионерском готовятся к купальному сезону

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Администрация Пионерского городского округа

Пляж Пионерского готовят к началу купального сезона. Обследовано дно, для удобства отдыхающих уложили деревянные настилы, смонтированы душевые стойки и лежаки.

Также, как сообщает администрация Пионерского округа, в море установлены буйки, за которые нельзя заплывать.

Кроме того, этим летом будут работать две площадки с волейбольными сетками в районе порта.

С 1 июня там же начнет работу доступный пляж для людей с ограничениями по здоровью.

«В ближайшее время установим ногомойки и опробуем оборудование для просеивания песка», - сообщили в администрации.