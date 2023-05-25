«Водоканал» завершил работы, из-за которых у жителей 200 улиц были проблемы с водой

Специалисты «Водоканала» завершили работы по очистке резервуаров воды на Центральной водопроводной станции раньше запланированного срока.

«Водоснабжение объектов Центрального и части Ленинградского районов Калининграда, как и всего города в целом, с 24 мая осуществляется в штатном режиме. Отключений и нехватки воды не будет, давление в системе водоснабжения стабильное», - рассказали в пресс-службе предприятия.

Ранее сообщалось, что масштабные работы планировалось завершить 27 мая. Из-за них снижение напора воды наблюдалось в домах на почти 200 улицах.