Уголовное дело обвиняемого в мошенничестве экс-директора регионального Агентства по делам молодежи направили в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело экс-директора Агентства по делам молодежи Калининградской области, 36-летнего Дениса Калиновского, который обвиняется в мошенничестве.

«Решение о возбуждении уголовного дела принято на основании материалов оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Калининградской области», - отметили в пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в мае 2020 г. фигуранту стало известно о том, что калининградка выиграла грант в 2 млн рублей в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов.

«Для оказания содействия в реализации проекта» глава агентства, по данным следователей, попросил у победительницы 30-40% от суммы гранта в качестве взятки.

«Директор агентства убедил женщину, что она не сможет реализовать грант без его помощи. При этом фактически в силу своих должностных полномочий он не мог повлиять на реализацию гранта», - отмечается в сообщении СК.

В итоге калининградка перевела 449,4 тыс. рублей на счет его знакомого предпринимателя, который через посредника передал деньги директору агентства.