Калининград вошел в топ популярных авианаправлений на лето-2023

Этим летом россияне собираются отдыхать внутри страны: большинство (91,5%) авиабилетов на это лето оформлено в города России.

В рейтинг популярных авианаправлений попал Калининград. В списке он стоит после Сочи, Москвы и Санкт-Петербурга. Данные приводит сервис «Туту».

После Калининграда в топ-10 стоят Минеральные Воды, Махачкала, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск и Красноярск.

Средний чек за перелет по России в этом году вырос на 14% и составил 20 550 рублей туда-обратно.

А вот среди зарубежных направлений лидируют Азербайджан, Турция, Кыргызстан, Армения, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Израиль, Испания и Грузия.