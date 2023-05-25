Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 25 мая

В Калининграде в четверг, 25 мая, запланирован ряд отключений, сообщает мэрия города. Так, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение отключено до 13.00 по адресам:

ул. А. Невского 1-15, 19- 29, 16-18

ул. Береговая 3-9, 2а, 4

ул. Корабельная 2-6

ул. Курортная 1-1а, 2-6

ул. Линейная 3-11, 4-12

ул. Потемкина 1, 7-15, 19, 25, 2-6, 8, 16,18, 22, 24

Светофор ул. А Невского – ул. Куйбышева

ул. А. Суворова 41

ул. Нансена 61-65, 73-79, 54-60, 66, 70, 72.

ул. Ген. фельдм. Румянцева 3, 7

ул. Д. Донского 18

ул. С. Колоскова 8а, 4а, 10 (СОШ№47).

С 13.30 до 18.00:

ул. Коммунистическая 53-79, 36-58

ул. П. Морозова 115 б, в, 130а-б

ул. Печатная 53, 55, 57а

ул. П. Морозова 115а

пер. Серпуховский 2-12

пр-кт Ленинский 88-94

ул. Багратиона 99-107а (СОШ №16), 111

Светофор пр-кт Ленинский – ул. Багратиона

ул. Полоцкая 43, 8-22, 26-30

ул. Портовая 17-27

ул. Серпуховская 20-24, 26 (д/с №19)

ул. Комсомольская 21а

ул. Косм. Пацаева 11

ул. Красная 13-29, 16-22, 26-36

ул. Пугачёва 15-33а, 16, 20-20а

ул. С. Разина 19- 27, 18, 24, 30, 30а

ул. Шиллера 7-23,4а-4б, 6- 22.

С 13.30 до 20.00:

ул. Каштановая аллея 147 (школа №50), 151-155

ул. Марш. Борзова 93а-95 (д/сад №122), 97-99,103-105а.

Также до 18.00:

пр-кт Советский 21, 21а

ул. Г. Димитрова 5-17.

ул. Минина и Пожарского 3-3а, 2- 6

пр-кт Победы 8.

Холодное водоснабжение в связи с ремонтными работами будет отключено до 15.00 по адресам:

пр-кт Калинина, 35-39

пер. Калинина 5-7

ул. Октябрьская 41а, 61-67, 67а, 26

ул. Ген. Павлова 14, 20, 22, 26-30, 34-40.

До 18.00: ул. Коммунистическая 48 а-г.

В связи с ремонтными работами горячее водоснабжение до 20.00 будет отключено по следующим адресам:

ул. Машиностроительная 60-66

ул. Дрожжевая 1 (школа №27)

ул. Самаркандская 3-9

пер. Батальный 1.

В связи с профилактическим ремонтом котельных горячего водоснабжения с 17 по 30 мая не будет по следующим адресам: ул. Подп. Емельянова 24, 248-298, 312 (д/с №49).

С 17 по 31 мая: ул. Дзержинского 205а, ул. И. Земнухова 8-10, ул. Заводская 16 (д/с №4)

ул. А. Суворова 137-139 (СОШ №28).