Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 25 мая

В Калининграде в четверг, 25 мая, запланирован ряд отключений, сообщает мэрия города. Так, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение отключено до 13.00 по адресам:
ул. А. Невского 1-15, 19- 29, 16-18
ул. Береговая 3-9, 2а, 4
ул. Корабельная 2-6
ул. Курортная 1-1а, 2-6
ул. Линейная 3-11, 4-12
ул. Потемкина 1, 7-15, 19, 25, 2-6, 8, 16,18, 22, 24
Светофор ул. А Невского – ул. Куйбышева
ул. А. Суворова 41
ул. Нансена 61-65, 73-79, 54-60, 66, 70, 72.
ул. Ген. фельдм. Румянцева 3, 7
ул. Д. Донского 18
ул. С. Колоскова 8а, 4а, 10 (СОШ№47).
С 13.30 до 18.00:
ул. Коммунистическая 53-79, 36-58
ул. П. Морозова 115 б, в, 130а-б
ул. Печатная 53, 55, 57а
ул. П. Морозова 115а
пер. Серпуховский 2-12
пр-кт Ленинский 88-94
ул. Багратиона 99-107а (СОШ №16), 111
Светофор пр-кт Ленинский – ул. Багратиона
ул. Полоцкая 43, 8-22, 26-30
ул. Портовая 17-27
ул. Серпуховская 20-24, 26 (д/с №19)
ул. Комсомольская 21а
ул. Косм. Пацаева 11
ул. Красная 13-29, 16-22, 26-36
ул. Пугачёва 15-33а, 16, 20-20а
ул. С. Разина 19- 27, 18, 24, 30, 30а
ул. Шиллера 7-23,4а-4б, 6- 22.
С 13.30 до 20.00:
ул. Каштановая аллея 147 (школа №50), 151-155
ул. Марш. Борзова 93а-95 (д/сад №122), 97-99,103-105а.
Также до 18.00:
пр-кт Советский 21, 21а
ул. Г. Димитрова 5-17.
ул. Минина и Пожарского 3-3а, 2- 6
пр-кт Победы 8.
Холодное водоснабжение в связи с ремонтными работами будет отключено до 15.00 по адресам:
пр-кт Калинина, 35-39
пер. Калинина 5-7
ул. Октябрьская 41а, 61-67, 67а, 26
ул. Ген. Павлова 14, 20, 22, 26-30, 34-40.
До 18.00: ул. Коммунистическая 48 а-г.
В связи с ремонтными работами горячее водоснабжение до 20.00 будет отключено по следующим адресам:
ул. Машиностроительная 60-66
ул. Дрожжевая 1 (школа №27)
ул. Самаркандская 3-9
пер. Батальный 1.
В связи с профилактическим ремонтом котельных горячего водоснабжения с 17 по 30 мая не будет по следующим адресам: ул. Подп. Емельянова 24, 248-298, 312 (д/с №49).
С 17 по 31 мая: ул. Дзержинского 205а, ул. И. Земнухова 8-10, ул. Заводская 16 (д/с №4)
ул. А. Суворова 137-139 (СОШ №28).