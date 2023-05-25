Калининградец воткнул нож в сердце туристу из Сибири

В Калининграде турист из Сибири познакомился с гостеприимными местными жителями. Те пригласили его перед отъездом на посиделки к себе в квартиру на улице 1812 года, где и случился конфликт.

Там калининградец и порезал нового друга из Нефтеюганска.

«Пострадавший был незамедлительно госпитализирован для оказания медицинской помощи. У него диагностировано колото-резаное ранение сердца и печени», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Был задержан 34-летний мужчина. Оказалось, что он ранее был судим.