В Калининградском зоопарке обследовали 300-летний бук, пораженный грибком

. Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке специалист-дендролог провел обследование краснолистного бука, растущего за Большим прудом. Дерево в прошлом году получило статус памятника природы.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, бук замерили, получив высоту 31 метр, и обхват – 4,3 метра.

Также дерево исследовали при помощи резистографа. (что-то вроде кардиографа для деревьев), который определяет плотность древесины.

Еще одним этапом стал забор древесины на анализ для определения точного возраста дерева. По предварительным данным дереву около 300 лет.

«Один ствол поражен грибком, но в целом пациент жив и при условии должного ухода проживет еще долго», - сделали предварительный вывод специалисты.