В Калининграде рецидивист пытался изнасиловать в кустах 8-летнюю девочку

Инцидент случился на Октябрьском острове в Калининграде, там рецидивист в ночь на 25 мая пытался изнасиловать 8-летнюю дочь случайной знакомой. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона и очевидцев.

Случайные прохожие услышали крики из кустов, вызвали полицию. В этот момент по улице бегала женщина и искала, звала дочь по имени.

«Вместе с другими людьми мать подбежала к кустам, откуда доносились крики. Оттуда выскочил мужчина. Несколько человек бросились за ним, но тот скрылся в темноте за домами и побежал в сторону «Виктории», - говорится в информации.

Как рассказала женщина в полиции, вечером она гуляла с дочерью, познакомилась с мужчиной и выпивала с ним. Когда девочка уснула, мужчина понес ее на руках, а потом скрылся из виду.

Мать задержали, она напала на сотрудницу ПДН. Известно, что женщина была судима.

«По предварительным данным, нападавший также был судим, в частности, обвинялся в убийстве. Предположительно, неделю назад он вернулся из зоны СВО», - отметили в «Клопс»

Мужчину разыскивают.