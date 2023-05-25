Участником фестиваля «Калининград Сити Джаз – 2023» станет легендарная группа «Браво»

Группа "Браво". Фото: Предоставлено организаторами

Международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз», который пройдет 4-6 августа в Центральном парке, объявил участника последнего дня фестиваля.

В Калининград приедет легендарная группа «Браво».

«Московская группа «Браво» в представлении давно не нуждается: их песни знает наизусть вся страна. Свою историю коллектив начал в СССР в начале 1980-х.

В творческой копилке команды - 15 полноформатных альбомов, в основе которых лежат такие музыкальные стили, как классический рок-н-ролл 1950-х, бит 1960-х, серф и ска», - отметили в оргкомитете.

Группа активно гастролирует и записывает пластинки.