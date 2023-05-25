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НовостиОбщество25 мая 2023 11:27

В сквере на улице Шота Руставели монтируют дорожки на сваях

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде преображается сквер на пересечении улиц Шота Руставели – Носова – Брамса.

Эта территория принадлежит зоопарку, и в будущем там появятся экспозиции с животными Сибири и Дальнего Востока. Пока же пространство благоустраивают как сквер.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сейчас рабочие там делают дорожки на сваях, монтируют лестничные спуски, площадку перед мостиком, прокладывают освещение и подключают Wi-Fi.

Завершить работы планируют в июле.