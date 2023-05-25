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НовостиОбщество25 мая 2023 12:30

Водолазы МЧС подняли с затопленной в Балтийском море баржи 3 тысячи боеприпасов времен войны

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

У порта в Балтийске продолжается разминирование старой баржи с боеприпасами, которая была затоплена в годы Второй мировой войны. В операции участвуют более 30 специалистов Центра спасательных операций особого риска «Лидер» и регионального поисково-спасательного отряда МЧС.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, за 4 дня работы водолазы МЧС России осуществили 48 спусков, провели под водой около 50 часов, подняв на поверхность для уничтожения около 3 тысяч взрывоопасных предметов.

Баржа, покоящаяся в море на глубине 20 метров, в полутора километрах от городского пляжа, была обнаружена дайверами в 2005 году, после с ней начали работать специалисты МЧС России.

Разминирование на Балтийском море продлится до конца июня.