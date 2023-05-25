В Калининграде обнаружили новые случаи птичьего гриппа у чаек

На территории Калининградской области вновь выявлены случаи гриппа птиц в дикой природе. Болеют чайки.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, в четырех пробах патологического материала от павшей дикой птицы, чаек, обнаруженных в Калининграде на улице Портовой, у дома № 24, выявлен грипп.

Речь идет о вирусе гриппа птиц подтипа Н5. Наличие вируса было подтверждено лабораторными исследованиями.

«Проводятся организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа птиц», - отметили в управлении.