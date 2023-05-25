Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2023 13:20

В Калининграде обнаружили новые случаи птичьего гриппа у чаек

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

На территории Калининградской области вновь выявлены случаи гриппа птиц в дикой природе. Болеют чайки.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, в четырех пробах патологического материала от павшей дикой птицы, чаек, обнаруженных в Калининграде на улице Портовой, у дома № 24, выявлен грипп.

Речь идет о вирусе гриппа птиц подтипа Н5. Наличие вируса было подтверждено лабораторными исследованиями.

«Проводятся организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа птиц», - отметили в управлении.