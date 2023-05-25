В Калининграде инспектор Росгвардии попался на взятке

В Калининграде во взяточничестве подозревается инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, осенью 2021 года инспектор через посредника получил от жителя Калининграда взятку 13 тыс. рублей. Взамен он готов был продлить срок действия разрешений на хранение и ношение двух единиц огнестрельного оружия, а также не привлекать к ответственности за просроченные документы.

Нарушитель, получивший деньги, задержан и заключен под стражу.

41-летний мужчина, давший взятку, также стал фигурантом указанного уголовного дела.