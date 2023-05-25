У строящегося автомобильного моста через Преголю проложили почти 1,5 км трубопровода

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде продолжается строительство автодорожного моста через Преголю по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Уже завершена прокладка около 1400 метров новой трассы трубопровода. Участок сети напорной канализации переключен со старой трассы на новую, сообщает пресс-служба правительства области.

Прокладка и переключение трубопроводов проведены без повреждений существующих сетей.

«Это позволит продолжить работы по сооружению русловых опор моста, усилению грунта железобетонными сваями и переустройству других инженерных коммуникаций, предусмотренных проектом», - отметили в правительстве.

Напомним, протяженность автодорожного моста – 386,7 м, он состоит из 8 опор и 3 пролетных строений. У моста будут построены транспортные развязки на разных уровнях, а также разворотная петля на улице Генерала Буткова.