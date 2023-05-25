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НовостиОбщество25 мая 2023 14:35

Зеленоградский «Фиштиваль» и стритфуд-фестиваль у Дома Советов выиграли конкурс Минпромторга РФ

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Министерство промышленности и торговли РФ подвело итоги конкурса «Торговля России – 2023».

Среди победителей в номинации «Лучший торговый фестиваль» оказался «Фиштиваль», который проводят в мае в Зеленоградске, и «Городской пикник Kaliningrad Street Food», который проходит в последние выходные августа на площади у Дома Советов.

Об этом сообщили организаторы мероприятий.

Также команда Kaliningrad Street Food устраивает праздники и в других регионах страны под брендом Street Food Russia. Два из них получили награду Минпромторга: это Фестиваль уличной еды в Ростове-на-Дону и смоленский «Фестиваль уличной еды на Ленина».

В этом году в конкурсе Минпромторга участвовало 1477 заявок со всей страны.