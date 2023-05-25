Инспектора Росгвардии, который брал взятку, поместили в СИЗО в Калининграде

Инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии, подозреваемый во взяточничестве, помещен в СИЗО до 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Ходатайство следователя было удовлетворено Ленинградским районным судом города Калининграда.

Напомним, в Калининграде во взяточничестве подозревается инспектор Росгвардии.

Осенью 2021 года он через посредника получил от жителя Калининграда взятку 13 тыс. рублей. Взамен он готов был продлить срок действия разрешений на хранение и ношение двух единиц огнестрельного оружия, а также не привлекать к ответственности за просроченные документы.