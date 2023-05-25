Власти отказались от сцены, аттракционов и фонтана в парке Макса Ашманна

В парке Макса Ашманна в Калининграде не будет устанавливать аттракционы, сцену и фонтан. Об этом сказал руководитель Дирекции ландшафтных парков Андрей Карачинов в эфире Центра развития «ГорПросвет» в «ВКонтакте».

- В рамках первого этапа планируем благоустроить дорожки. Вдоль дорожек будут поставлены урны, скамейки, опоры освещения. Никакого парка культуры в его советском понимании не будет, хотим всех успокоить. Никаких каруселей там не будет. Фонтана и сцены не будет, - сказал Андрей Карачинов.

По его словам, концепция парка останется прежней – созерцание природы, прогулки, размышления.

Власти отмечают, что прежний проект благоустройства парка, созданный несколько лет назад, который, как раз предполагал установку сцены и аттракционов, более не актуален.