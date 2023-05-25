Власти Калининграда купили аппарат, который позволяет заделывать дырки в асфальте

. Фото: мэрия Калининграда

Специалисты городского предприятия «Гидротехник» опробовали новую технику, купленную накануне.

Как рассказали в городской администрации, рециклер st1000 предназначен для регенерации асфальтной крошки и кускового асфальта.

«Это происходит прямо на месте раскопок, нужно лишь добавить битум и включить дизельную горелку», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что 350 кг «сырья», которое можно загрузить одновременно в машину, позволяют восстановить 1,5 квадратных метра дорожного покрытия.

«Раньше для этих целей «Гидротехнику» приходилось заказывать асфальт на заводах, но зимой они не работают, поэтому ямы и провалы над ливневками, порой, ждали до весны. Теперь все будет гораздо быстрее», - пояснили в мэрии.